Президенты Узбекистана и Туркменистана провели телефонные переговоры

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 13 ноября, по инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, в ходе беседы Бердымухамедов и Мирзиёев конкретизировали приоритетные направления туркмено-узбекского сотрудничества, носящего стратегический характер, уделив особое внимание реализации достигнутых двусторонних договоренностей и возможностям дальнейшей диверсификации взаимовыгодных связей.

Президенты также отметили значимую роль Совместной туркмено-узбекской комиссии в активизации и выработке эффективных механизмов сотрудничества в различных отраслях экономики, увеличении объёмов взаимного товарооборота, стимулировании инвестиционной деятельности, укреплении деловых контактов. В последнее время новый импульс также получили связи между приграничными областями Туркменистана и Узбекистана.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной проблематики, представляющим взаимный интерес.