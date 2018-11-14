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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назараев встретился с экс-президентом Афганистана и экс-премьером Турции

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 13 ноября встретился с экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем и экс-премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу, прибывшими в столицу РК для участия в заседании Астанинского клуба.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в регионе. В частности, внимание было уделено проблеме примирения конфликтующих сторон в афганском конфликте.

На встрече с А.Давутоглу Н.Назарбаев отметил его заслуги в деле развития двусторонних отношений, подчеркнув важность дальнейшего укрепления межгосударственных связей.

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