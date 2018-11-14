В Монголии приняли решение освободить от должности мэра Улан-Батора

CA-NEWS (MNG) - Заседанием руководящего совета правящей политической силы в лице Монгольской народной партии от 12 ноября принято решение об отправке в отставку мэра г.Улан-Батор С. Батболда, сообщает Монголия Сейчас.

В тот же день Премьер-министр страны, Председатель Монгольской народной партии У.Хурэлсух направил официальное письмо в столичное собрание гражданских представителей о принятом решении руководящего совета партии. Теперь должно пройти заседание столичного собрания гражданских представителей и принято окончательное решение по вопросу об освобождении мэра Улан-Батора Су.Батболда от занимаемой должности в течение 15 суток.

В ходе заседания также был поднят вопрос об освобождении председателя парламента (Великого Государственного Хурала- ВГХ) М.Энхболда и председателя парламентской группы от Монгольской народной партии Д.Хаянхярваа от занимаемых должностей. Но большинство членов РС проголосовали за освобождение Д.Хаянхярваа.

А в отношении председателя ВГХ М.Энхболда вопрос о привлечении его к ответственности вносится на заседание парламентской группы от Монгольской народной партии Премьер-министром, Председателем МНП У.Хурэлсухом 14 ноября.

Хотя заседание руководящего совета правящей партии проходил за закрытыми дверями, всё-таки слухи просочились и стало известно, что лидер партии был настроен решительно и троим “кандидатам на вылет” он прямо указывал на то, чтобы они сами сдали свои полномочия и понесли ответственность по тем вопросам, в которых их обвиняют.