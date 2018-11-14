РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии приняли решение освободить от должности мэра Улан-Батора

CA-NEWS (MNG) - Заседанием руководящего совета правящей политической силы в лице Монгольской народной партии от 12 ноября принято решение об отправке в отставку мэра г.Улан-Батор С. Батболда, сообщает Монголия Сейчас.

В тот же день Премьер-министр страны, Председатель Монгольской народной партии У.Хурэлсух направил официальное письмо в столичное собрание гражданских представителей о принятом решении руководящего совета партии. Теперь должно пройти заседание столичного собрания гражданских представителей и принято окончательное решение по вопросу об освобождении мэра Улан-Батора Су.Батболда от занимаемой должности в течение 15 суток.

В ходе заседания также был поднят вопрос об освобождении председателя парламента (Великого Государственного Хурала- ВГХ) М.Энхболда и председателя парламентской группы от Монгольской народной партии Д.Хаянхярваа от занимаемых должностей. Но большинство членов РС проголосовали за освобождение Д.Хаянхярваа.

А в отношении председателя ВГХ М.Энхболда вопрос о привлечении его к ответственности вносится на заседание парламентской группы от Монгольской народной партии Премьер-министром, Председателем МНП У.Хурэлсухом 14 ноября.

Хотя заседание руководящего совета правящей партии проходил за закрытыми дверями, всё-таки слухи просочились и стало известно, что лидер партии был настроен решительно и троим “кандидатам на вылет” он прямо указывал на то, чтобы они сами сдали свои полномочия и понесли ответственность по тем вопросам, в которых их обвиняют.

print
  • Бердымухамедов недоволен результатами туркменских спортсменов на ЧМ по тяжелой атлетике
  • В Улан-Баторе приступили к установке электрозаправок
  • ТВ Узбекистана показало парней, надевших на голову пенсионерки ведро
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×