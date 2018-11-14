Узбекистан заблокировал импорт украинских медпрепаратов

- Узбекистан, общество
- 9:41, 14 ноября 2018
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CA-NEWS (UZ) - С проблемой растаможивания лекарств для ввоза в Узбекистан столкнулись украинские фармпроизводители, — сообщается со ссылкой на Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины.
«В течение последних недель фармацевтическая продукция находится на таможне, однако таможенная служба Республики Узбекистан не объясняет, почему не проводит его оформление», — отмечается в сообщении.
Предположительно действия Узбекистана вызвано ответом властей на проведение Украиной антисубсидиционного расследования в отношении импорта легковых автомобилей из Узбекистана на Украину.
Для решения вопроса Объединение обратилось к Степану Кубиву, первому вице-премьер-министру — министру экономического развития и торговли Украины. Фармпроизводители просят разобраться в причинах происходящего и выработать пути решения по выходу из ситуации.
Ранее сообщалось, что Узбекистан пригрозил Украине санкциями.