Узбекистан заблокировал импорт украинских медпрепаратов

CA-NEWS (UZ) - С проблемой растаможивания лекарств для ввоза в Узбекистан столкнулись украинские фармпроизводители, — сообщается со ссылкой на Объединение организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины.

«В течение последних недель фармацевтическая продукция находится на таможне, однако таможенная служба Республики Узбекистан не объясняет, почему не проводит его оформление», — отмечается в сообщении.

Предположительно действия Узбекистана вызвано ответом властей на проведение Украиной антисубсидиционного расследования в отношении импорта легковых автомобилей из Узбекистана на Украину.

Для решения вопроса Объединение обратилось к Степану Кубиву, первому вице-премьер-министру — министру экономического развития и торговли Украины. Фармпроизводители просят разобраться в причинах происходящего и выработать пути решения по выходу из ситуации.

Ранее сообщалось, что Узбекистан пригрозил Украине санкциями.