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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана принял главу МИД Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 13 ноября, президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В ходе встречи отмечалось, что приоритетное значение в двусторонних отношениях традиционно придаётся экономической составляющей, где достигнуты конкретные результаты. Также одним из ключевых направлений межгосударственного партнёрства является транспортно-коммуникационный сектор. Здесь сложение усилий сторон выступает действенным фактором в формировании разветвлённой транзитно-транспортной и логистической инфраструктуры.

Руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана подчеркнул, что такой в высшей степени конструктивный диалог достигнут благодаря доверительным, дружеским отношениям, сложившимся между главами двух стран. Важной составляющей межгосударственных отношений выступают плодотворные культурно-гуманитарные контакты, в упрочении которых большую роль призван сыграть Дом туркмено-узбекской дружбы, торжественно открытый в городе Ургенч при участии лидеров обеих стран.

В завершение встречи президент Туркменистана и министр иностранных дел Узбекистана выразили уверенность в том, что отношения между двумя государствами будут и впредь успешно развиваться.

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