Суд над наркобароном «Коротышкой» Гусманом. Почему это большое событие для США?

CA-NEWS (CA) - Наркобарона Хоакина «Коротышку» Гусмана, который был экстрадирован в США после двух побегов из мексиканских тюрем, называют «самым известным преступником современности», передает Би-Би-Си.

Он оставался самым разыскиваемым преступником в США на протяжении более 20 лет и первым после Аль Капоне в 2013 году был назван чикагской Комиссией по уголовным преступлениям «врагом общества номер один».

Сейчас, почти два года спустя после экстрадиции, Гусман предстанет перед судом по обвинению в руководстве наркокартелем Синалоа, а также в контрабанде в США наркотиков - в том числе героина и кокаина - на сумму 14 млрд долларов.

Прокуроры в США считают, что у них достаточно доказательств для того, чтобы посадить 61-летнего Гусмана до конца его дней в одну из самых охраняемых тюрем США за "преступную жизнь, насилие, смерть и разрушения".

Всего Хоакину Гусману, известному как Эль Чапо (Коротышка в переводе с испанского) в США было предъявлено 11 обвинений - его обвиняют в контрабанде наркотиков, огнестрельного оружия и в отмывании денег. Сам Гусман отвергает обвинения в свой адрес.

Суд над наркобароном представляется многим аналитикам экстраординарным событием для США. И вот почему:

1. Деньги

Прокуроры обвиняют Коротышку в отмывании денег и требуют изъятия 14 млрд долларов со счетов.

В 2009 году журнал Forbes оценил состояние Гусмана в 1 млрд долларов, тогда как ежегодный доход картеля Синалоа оценивался в 3 млрд долларов.

При этом, по данным журнала, картель поставлял 25% всех наркотиков в США из Мексики.

Прокуроры США утверждают, что наркокартель Гусмана поставлял в США огромные партии наркотиков, в том числе героин, кокаин, марихуану и метамфетамин.

2. Обвинения

Предполагается, что суд на Гусманом будет крупнейшим судебным процессом, касающимся преступлений, связанных с наркотиками.

Сторона обвинения представила присяжным тысячи документов по делу, в том числе фотографии, а также около 117 тысяч аудиозаписей.

Среди обвинений, предъявленных Гусману, - причастность к 33 убийствам.

Во время предварительных слушаний судья Брайан Коган попросил прокуроров сократить число обвинений, касающихся причастности к убийствам.

"Это дело о торговле наркотиками и связанными с ней убийствами. Я не позволю вам представить это дело как дело об убийствах и преступлениях, связанных с наркотиками", - цитирует судью газета New York Times.

Начало судебного процесса несколько раз переносилось.

На прошлой неделе судья отказался открывать процесс, после того как прокуроры представили еще 14 тысяч страниц документов по делу. До назначенной даты слушаний защита не успевала ознакомиться с новыми документами.

3. Безопасность

Два побега Гусмана из тюрьмы и его связи с наркокартелем отразились на особых мерах безопасности, которые вводятся на время четырех месяцев суда над Коротышкой.

12 присяжных и шесть их заместителей будут привозить в зал и увозить из зала суда в сопровождении полиции, а территория вокруг здания суда во время заседаний будет патрулироваться вооруженной охраной с обученными для поиска взрывчатки собаками. На входе в здание будут установлены металлодетекторы.

После экстрадиции Гусмана содержат в особо охраняемой тюрьме на юге Манхэттена - в изолированной камере, где он находится 23 часа в сутки.

Во время предварительных слушаний, которые проходили в Бруклине, Бруклинский мост перекрывался для конвоя, в составе которого был отряд спецназа и карета скорой помощи. С воздуха за конвоем велось наблюдение с вертолетов.

Чтобы избежать повторения этой кошмарной логистики, высказывались предположения, что во время суда над Гусманом обвиняемый не будет покидать здание суда и будет содержаться там под стражей.

Гусман смог дважды бежать из тюрьмы в Мексике: первый раз он спрятался в тележке с бельем, второй раз он бежал через тоннель, прорытый до тюремной душевой.

4. Внимание общественности

"В некотором смысле, это беспрецедентный судебный процесс, внимание общественности к этому делу - огромное", - говорится в постановлении судьи Когана о необходимости обеспечить повышенные меры безопасности в отношении присяжных.

Судья также отметил, что история была "драматизирована" в СМИ еще до начала судебного процесса.

Это была отсылка к тому, что история наркобарона Гусмана оказалась очень интересной для кинопродюсеров и актеров. В первую очередь речь идет об актрисе Кейт дель Кастильо и кинорежиссере и актере Шоне Пенне.

Пенн встречался с наркобароном в 2016 году, чтобы взять у него интервью для журнала Rolling Stone. Кинорежиссер тогда не знал, что эта встреча позволила правоохранительным органам выследить Гусмана.

"Это не просто история преступника, и дело не в борьбе с наркотиками. Он [Гусман] стал иконой поп-культуры", - говорит профессор Фритц Умбах из Колледжа криминалистической юриспруденции имени Джона Джея в Нью-Йорке.

Весной прошлого года газеты писали, что голливудский режиссер Майкл Бэй рассматривает предложение компании Sony снять криминальную драму о наркобароне Гусмане.