Узбекскую певицу Шахло Ахмедову лишили лицензии за «откровенный» клип

CA-NEWS (UZ) - Государственное учреждение «Узбекконцерт» лишило лицензии певицу Шахло Ахмедову за клип на песню «Летние дожди».

Как сообщается на сайте «Узбекконцерта», "клип не соответствует национальному культурному менталитету, а отношения парня и девушки демонстрируются в вульгарной и пошлой форме".

Премьера клипа в интернете прошла 8 ноября текущего года. В этот день от имени певицы в видеохостинге Yuotube был размещён скандальный клип.

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны «Узбекконцерта», в социальных сетях продолжается показ видеоклипа на песню Ахмедовой Шахло «Летние дожди», отмечается в сообщении.

Выданная Ахмедовой Шахло лицензия аннулирована с 13 ноября этого года.