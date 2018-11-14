В Ташкенте откроют экспериментальный детский сад по стандартам Южной Кореи

CA-NEWS (UZ) - В Мирзо-Улугбекском районе столицы Узбекистана детский сад №324 реконструирован по опыту и методике дошкольных образовательных учреждений Южной Кореи, сообщают "Новости Узбекистана".



Экологичные игрушки, гибкая система воспитания и обучения, изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментах и даже проведение кулинарных мастер-классов – именно таким образом будет теперь строиться работа дошкольного образовательного учреждения.

В рамках инвестиционного проекта обычный государственный детский сад, пустовавший несколько лет, превратился в один из лучших в городе. Финансирование реконструкции взяли на себя корейский университет Соджонг и компания New Millenium Construction (Корея).

Детский сад кардинально перестроен. Обновленный детский сад рассчитан всего на сто детей. В каждой из четырех возрастных групп – 3 – 4 года, 4 – 5 лет, 5 – 6 лет и 6 – 7 лет – должно быть не более 25 воспитанников. В ДОУ будут работать воспитатели, прошедшие подготовку в специализированных учебных заведениях Кореи. Также корейской стороной подарены детскому саду мебель, игры, игрушки, книги и прочие принадлежности. Очень удобно обустроены санузлы - умывальники и унитазы рассчитаны под рост дошкольника. Также в санузлах установлены душевые кабины и стерилизаторы для зубных щеток. Детей будут приучать чистить зубы после каждого приема пищи.

Одно из главных требований детских садов в Корее – безопасность. Под этим подразумевается безопасная мебель, игрушки, сбалансированное питание. Так, вся мебель для ДОУ изготовлена из натурального дерева. Из дерева и картона сделаны игрушки, конструктор и материал для поделок. Очень интересные в садике кровати - легкие, мобильные, низкие. Они легко складываются в стопки, не занимают много места, не травмоопасные - всего 20 см от пола. При этом по корейской методике детей не будут укладывать спать против воли. Если ребенок не хочет, он спать не будет. Воспитатель найдет чем его занять, чтобы не мешать другим детям.

В этом детсаду будет своя кухня и свои повара. Кроме того, никаких трапез в группах. Для этого специально была пристроена общая столовая, куда воспитатели будут приводить детей на завтрак, обеда и полдник. Столовая оснащена яркой детской мебелью, умывальниками и даже детскими электроплитами для проведения со старшими воспитанниками кулинарных мастер-классов.Смежная со столовой комната – большой зал. Здесь дети смогут заниматься спортом, танцами, гимнастикой и балетом, для этого вдоль зеркала установлен станок. Отдельно на втором этаже предусмотрен музыкальный зал, где воспитанники смогут научиться играть на разных музыкальных инструментах, в том числе национальных корейских.Воспитатели отмечают, что большое внимание будет уделено прогулкам детей на свежем воздухе. Для этого во дворе оборудована площадка и небольшое футбольное поле. Кроме того, для каждой группы предусмотрены беседки и мини-участки земли, где дети смогут заниматься садоводством.

Экспериментальный детский сад почти готов к открытию. Стоимость в данном дошкольном учреждении будет такой же как и в других государственных детских садах города. Прием детей будет осуществляться посредством электронной очереди. Об открытии набора в детский сад Министерство дошкольного образования уведомит на своих официальных страницах в соцсетях и через СМИ.