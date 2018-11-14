На Ближний Восток может вернуться призрак большой войны, - Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - В некоторых частях Большой Евразии остается высокой вероятность полномасштабной военной конфронтации, сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая 13 ноября на IV заседании Астанинского клуба.

По его словам, одним из наиболее «взрывоопасных» регионов является Ближний Восток.

«Нестабильность вызвана кризисом в Сирии, сохранением политической напряженности в Ираке, гражданской войной в Ливии, внутренними вызовами развития в арабских странах. Все это усугубляется распадом ядерного соглашения с Ираном, которое было достигнуто непростым путем. Мировое сообщество, в том числе Казахстан, вело продолжительную работу над этим документом. Наша страна своим примером показала всему миру, что обладание ядерным оружием не является панацеей в вопросе обеспечения безопасности. Отказавшись от данного оружия, Казахстан вызвал доверие международного сообщества. В будущем году клубок нерешенных проблем может стать еще запутаннее, возвращая на Ближний Восток призрак большой войны», - заявил глава республики.

Также он отметил, что глобальной безопасности продолжает угрожать международный терроризм и экстремизм.

«По данным Национального консорциума по изучению терроризма и реагированию на терроризм, в 2017 году в мире произошло около 10 тысяч террористических атак, погибло более 26 тысяч человек», - сообщил Н.Назарбаев.