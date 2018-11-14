Узбекистан объявил скидки для внутренних туристов

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в целях рационального использования периода низкого туристкого сезона реализовывается программа «Путешествуйте по Узбекистану!», в рамках которой объявлены скидки для внутренних туристов. Об этом сообщает посольство Узбекистана в Кыргызстане.

Целью проведения таких мероприятий является организация хорошего отдыха для местного населения и обеспечение занятости объектов туризма в низкий туристский сезон, в том числе информирование о перечне участников сферы туризма, т.е. гостиницах, транспортных организациях и местах общепита, предоставляющие скидки на оказываемые ими услуги.

Во всех регионах республики, на центральных улицах и густонаселенных местах начата работа по установке рекламных-баннеров по программе «Путешествуйте по Узбекистану!», на сегодняшний день количество установленных баннеров составляет более 250 и их количество будет доведено до 320.

Особое внимание уделяется освещению туристического потенциала регионов путём размещения на них объектов, привлекающих туристов.

В настоящее время по всей республике 123 гостиниц, 54 транспортных организаций и 90 мест общественного питания (рестораны, столовые и т. д.) предоставляют скидки для внутренних туристов.