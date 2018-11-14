Израиль и сектор Газа пришли к перемирию, их ракетные удары стали рекордными по интенсивности за последние четыре года

CA-NEWS (CA) - В сообщении Штаба совместных операций палестинских групп сопротивления, в который входят движения ХАМАС и «Исламский джихад» говорится о соглашении о прекращении огня, которое было достигнуто при посредничестве Египта.

В заявлении отмечается, что палестинская сторона будет придерживаться соглашения, пока его будет соблюдать Израиль.

13 ноября вечером Израиль и Сектор Газа вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который стал рекордным по интенсивности за последние четыре года, передает РИА Новости.

Израиль за прошедшие сутки нанес удары по полутора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 с лишним ракет и мин, выпущенных с палестинских территорий. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один, еще свыше полусотни получили ранения или психологические травмы.

Как сообщает информагентство Anadolu 13 ноября Кувейт и Боливия запросили экстренного заседания СБ ООН из-за эскалации напряженности в секторе Газа, но они не привели ни к какому результату. Об этом сообщил журналистам постпред Кувейта в ООН Мансур Аль-Отейби, представляющий также Лигу арабских государств.

«Мы не смогли найти ответ для решения ситуации в Газе, было большинство стран (членов Совбеза — ред.), которые выступили за то, что надо что-то делать», — цитирует слова Аль-Отейби РИА Новости.

Он добавил, что то, что «Совбез должен хотя бы рассмотреть вопрос посещения оккупированных территорий, поднимается регулярно и сегодня его даже некоторые страны поддержали, но решения Совбеза так и не последовало».