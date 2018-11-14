РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Израиль и сектор Газа пришли к перемирию, их ракетные удары стали рекордными по интенсивности за последние четыре года
Предыстория: Из сектора Газа по Израилю выпущены 300 ракет после убийства полевого командира ХАМАС

CA-NEWS (CA) - В сообщении Штаба совместных операций палестинских групп сопротивления, в который входят движения ХАМАС и «Исламский джихад» говорится о соглашении о прекращении огня, которое было достигнуто при посредничестве Египта.

В заявлении отмечается, что палестинская сторона будет придерживаться соглашения, пока его будет соблюдать Израиль.

13 ноября вечером Израиль и Сектор Газа вернулись к перемирию, завершив обмен ударами, который стал рекордным по интенсивности за последние четыре года, передает РИА Новости.

Израиль за прошедшие сутки нанес удары по полутора сотням целей в секторе Газа в ответ на 400 с лишним ракет и мин, выпущенных с палестинских территорий. С палестинской стороны погибли по меньшей мере семь человек, с израильской — один, еще свыше полусотни получили ранения или психологические травмы.

Как сообщает информагентство Anadolu 13 ноября Кувейт и Боливия запросили экстренного заседания СБ ООН из-за эскалации напряженности в секторе Газа, но они не привели ни к какому результату. Об этом сообщил журналистам постпред Кувейта в ООН Мансур Аль-Отейби, представляющий также Лигу арабских государств.

«Мы не смогли найти ответ для решения ситуации в Газе, было большинство стран (членов Совбеза — ред.), которые выступили за то, что надо что-то делать», — цитирует слова Аль-Отейби РИА Новости.

Он добавил, что то, что «Совбез должен хотя бы рассмотреть вопрос посещения оккупированных территорий, поднимается регулярно и сегодня его даже некоторые страны поддержали, но решения Совбеза так и не последовало».

print
  • В Новосибирской области в результате ДТП опрокинулся автобус с 45 гражданами Казахстана
  • Япония построит в Туркменистане заводы по производству аммиака, карбамида и фосфорных удобрений
  • В Узбекистане стартовал первый проект по блокчейну
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×