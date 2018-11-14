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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев: Азии нужна своя организация коллективной безопасности

CA-NEWS (KZ) - Азии нужна своя организация коллективной безопасности, сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая 13 ноября на IV заседании Астанинского клуба.

По его мнению, ее появление – это вопрос времени.

«Казахстанская инициатива Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии могла бы стать фундаментом для будущей Организации по безопасности и сотрудничеству в Азии. В сотрудничестве с ОБСЕ (Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе) эта организация могла бы способствовать созданию зоны безопасности на всем Евразийском субконтиненте. На пути к реализации этой идеи в качестве первого шага предлагаю провести совместное консультативное заседание ОБСЕ, СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) и Регионального форума АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) по безопасности. Секретариаты данных форумов могли бы встретиться для сверки позиций. Официальное мнение Казахстана будет доведено до всех упомянутых организаций», - отметил глава государства.

Он также предложил провести конференцию по безопасности в Евразии.

«Проведение подобной встречи является принципиально важным вне зависимости от места проведения. Сделать это можно на базе Aстана клуба. Для организации можно использовать опыт проведения авторитетных форумов, таких как Мюнхенская международная конференция по безопасности», - сказал Н.Назарбаев.

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