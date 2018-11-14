Сколько нерабочих дней в этом году в Монголии, Казахстане, США и Китае?

CA-NEWS (MNG) - В Монголии из 365 календарных дней в текущем 2018 году рабочими являются только 249 (или 70 процентов), а остальные 115 дней (30 %) - выходные и праздничные, сообщает ARD.

В Казахстане в этом году 119 дней являются нерабочими, а рабочих дней - 246 при пятидневной рабочей неделе.

Есть много стран по всему миру, пользующихся привилегией иметь большое количество государственных праздников. Так, в России насчитывается 118 нерабочих дней. В Китае официальных праздничных дней - 34.

В настоящее время в КНР семь общенациональных праздников: Новый год, Китайский новый год, Цинмин, День труда, Праздник драконьих лодок, Праздник середины осени и День образования КНР. Данные праздники являются нерабочими днями для всех граждан. Для части граждан праздниками являются Международный женский день (8 марта, половина выходного дня для женщин), День молодежи (4 мая, половина выходного дня для несовершеннолетних старше 14 лет), Международный день защиты детей (1 июня, выходной для детей младше 14 лет), День создания Народно-освободительной армии Китая (1 августа, половина выходного дня для лиц, находящихся на действительной воинской службе).

Остальные дни и памятные даты (например, День конституции и др.) выходными днями не являются. В районах национальных автономий выходными днями по решению местных народных правительств могут объявляться традиционные праздники национальных меньшинств.

В США насчитывается лишь 10 нерабочих праздничных дней в году. Ежегодные выходные праздничные дни, установленные федеральным правительством США.

В Южной Корее государственные праздники отмечаются 11 дней. Корейцы отдыхают не только в традиционные Новый год и Рождество, но и в День памяти погибших за родину, День основания государства и даже на День хангыля (корейского алфавита). Кстати, 5 мая, в День детей, тоже никто не работает.

Длительность отпусков и праздников в Японии: от 10 рабочих дней в первый год работы до 20 рабочих дней в шестой год работы.

В Японии брать полный отпуск считается дурным тоном. По закону гражданам Японии положено отдыхать 18 дней в году, но большинство японцев отдыхают только 8 дней.

Монголия занимает 4-е место среди стран с наименьшим количеством праздничных дней. Самым известным из всех праздников в стране является Наадам, который всегда проходит в июле и является праздником кочевых традиций и традиционных видов спорта Монголии, за ним следует Цагаан Саар, буквально означающий белый месяц, который является монгольским Новым годом и обычно наступает в январе или феврале. Это очень семейный праздник, когда родственники навещают друг друга.