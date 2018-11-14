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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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США, Россия, Китай и Европейский Союз должны найти новые форматы диалога, речь идет о судьбах цивилизации, - Назарбаев
Предыстория: Назарбаев: Торговая война между США и Китаем может привести к наркоторговле, терроризму и экстремизму

CA-NEWS (KZ) - США, Россия, Китай и Европейский Союз должны найти новые форматы диалога, речь идет о судьбах цивилизации, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая 13 ноября на IV заседании Астанинского клуба.

По его словам, мир, вооруженный ядерным оружием, не может себе позволить новой кровавой развязки, чтобы в третий раз на осколках «старого мира» начать строить новый миропорядок. Потому что строить будет нечего и некому.

«Необходимо предотвратить новую глобальную катастрофу, которая уже приобрела совершенно реальные очертания. Мировому сообществу необходимо объединиться для решения общих задач. На форуме АСЕМ в Брюсселе я сказал об опасности международной ситуации, подобной Карибскому кризису начала 60-х годов. Недавно в Париже говорили о том, что I и II мировые войны начались из-за отсутствия переговоров. Мое предложение заключалось в том, чтобы великие державы, в особенности США, РФ, КНР и страны ЕС, всегда относились с большой ответственностью к вопросам мировой повестки дня с точки зрения будущего человечества», - отметил глава государства.

Он предложил державам найти новые форматы диалога. «После окончания Первой мировой войны была создана Лига наций. Затем, после завершения Второй мировой войны – Организация Объединенных Наций. Очевидно, что урегулирование возникающего противоречия является сложным делом. Тем не менее, я предложил площадку Астаны для того, чтобы данные четыре стороны могли обсудить проблемы в сфере экономики, политики и безопасности», - сказал Н.Назарбаев.

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