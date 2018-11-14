На востоке Таджикистана ряд сел оставили без света из-за неявки одного призывника в армию

CA-NEWS (TJ) - Ряд сел в Ляхшском районе на востоке Таджикистана остались без энергоснабжения из-за того, что не выполнили план по призыву в армию, сообщает Радио Озоди.

«Нас на целых десять дней лишили электричества. В районном хукумате открыто сказали: света не будет до тех пор, пока не отправите одного призывника в армию», - рассказал один из жителей села Кушагба.

По его словам, такая участь постигла и жителей сел Майдонтерак и Оксой – в них также не нашлось молодых людей призывного возраста.

В районной электросети подтвердили, что они отключили свет в селе Кушагба по личному поручению главы хукумата Ляхша. «Жители этого кишлака и в прошлом отказывались отправить призывников в армию. Такое отношение вывело из себя руководство района.С другой стороны, глава районного хукумата является представителем президента, и мы должны подчиниться его приказам», - сказал сотрудник РЭС.

По его словам, сейчас подача электричества в село полностью восстановлена, хотя они так и не отправили единственного призывника в армию.

Жители села говорят, что, на самом деле, отправить в армию некого - все парни призывного возраста то ли учатся в вузах, то ли находятся на заработках в России.

Кстати, согласно плану, из села Кушагба в армию отправляют всего лишь одного призывника. В Кушагбе проживают около ста семей.

По закону о всеобщей воинской обязанности и воинской службе, действующему в Таджикистане, призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет. Нынешняя призывная кампания началась 1 октября и продлится до конца ноября.

По мнению экспертов, большинство молодых людей в Таджикистане по-прежнему не охотно идут служить в армии, и главная причина – дедовщина, переходящая порой все человеческие рамки. В последние годы сообщалось о нескольких случаях жестокого избиения солдат срочной службы сослуживцами. Некоторые из них привели к гибели военнослужащих. Несколько уголовных дел, возбужденных после этих случаев, были рассмотрены военными судами.

В состав ВС Таджикистана ежегодно призывается около 15-16 тыс. человек личного состава. По официальным данным, в стране насчитывается более 600 тысяч человек призывного возраста, из которых около 150 тыс. имеют право на отсрочку от военной службы по различным причинам, а ещё около 100 тыс. находятся на заработках за рубежом.

В ежегодном Глобальном рейтинге военной мощи, составленный компанией Global Firepower, Таджикистан занимает 96-е место среди 136 государств. В прошлом году страна заняла 112-ю строчку из 127 представленных в рейтинге стран.