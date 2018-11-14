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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан закупит в Узбекистане крупную партию сельхозтехники

CA-NEWS (TM) - Туркменистан закупит в Узбекистане крупную партию сельхозтехники.

Как сообщает государственное информагентство, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, в котором Министерству сельского и водного хозяйства республики поручено заключить с акционерным обществом «Uzsanoateksport» (Узбекистан) о закупке крупной партии сельхозтехники и оборудования и проведении расчетов по их оплате.

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