Туркменистан закупит в Узбекистане крупную партию сельхозтехники
- Туркменистан, общество
- 11:00, 14 ноября 2018
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CA-NEWS (TM) - Туркменистан закупит в Узбекистане крупную партию сельхозтехники.
Как сообщает государственное информагентство, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, в котором Министерству сельского и водного хозяйства республики поручено заключить с акционерным обществом «Uzsanoateksport» (Узбекистан) о закупке крупной партии сельхозтехники и оборудования и проведении расчетов по их оплате.
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