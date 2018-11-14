Туркменистан закупит в Узбекистане крупную партию сельхозтехники

CA-NEWS (TM) - Туркменистан закупит в Узбекистане крупную партию сельхозтехники.

Как сообщает государственное информагентство, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, в котором Министерству сельского и водного хозяйства республики поручено заключить с акционерным обществом «Uzsanoateksport» (Узбекистан) о закупке крупной партии сельхозтехники и оборудования и проведении расчетов по их оплате.