Британия и Евросоюз согласовали текст соглашения по Brexit

CA-NEWS (CA) - Представители Британии и Евросоюза согласовали предварительный текст соглашения по «брекситу» (Brexit), что ознаменовало значительный прорыв в переговорах, продолжавшихся в течение последних нескольких месяцев.

Источник в кабинете министров сообщил Би-би-Cи, что документ был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон после интенсивных обсуждений на этой неделе.

14 ноября состоится специальное заседание правительства, на котором премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй попросит кабинет одобрить проект документа. По мере того как члены кабинета знакомятся с текстом, Мэй встречается с ними один на один.

Среди тех, кто 13 ноября посетил резиденцию премьера на Даунинг-стрит, были министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр транспорта Крис Грэйлинг и парламентский секретарь казначейства Джулиан Смит.

Министр по делам Шотландии Дэвид Манделл сказал, что еще не ознакомился с подробностями, но вдохновлен достигнутым прогрессом. При этом главные сторонники выхода Британии из ЕС, такие как бывший глава МИД Борис Джонсон, призвали кабинет отклонить проект соглашения.

Он включает обязательства по соблюдению прав граждан после «брексита», предлагаемый 21-месячный переходный период после выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года и подробности так называемого «законопроекта о разводе», согласно которому Британия должна выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов.

Будущее границы между Северной Ирландией и Ирландской Республикой было последним важным нерешенным вопросом, который должен быть урегулирован. Существовали серьезные разногласия относительно того, как гарантировать, что после "брексита" не будут проводиться физические проверки на границе.

И Британия, и ЕС считают, что между Ирландией и Северной Ирландией не должно быть полноценной границы с проверками и строгим паспортным контролем. В случае, если стороны не договорятся об условиях "брексита", эта граница фактически станет границей между ЕС и Великобританией - с паспортным контролем, проверками товаров и другими препятствиями.

Члены кабинета министров были проинформированы о состоянии переговоров ранее 13 ноября - им сообщили, что осталось небольшое количество нерешенных вопросов. Теперь на специальном заседании они должны рассмотреть проект соглашения и принять решение о последующих шагах.

14 ноября истекает срок, в который британское правительство должно было утвердить условия сделки по выходу из ЕС. Несмотря на призывы некоторых парламентариев, Даунинг-стрит заявлял, что второго референдума о "брексите" не будет ни при каких обстоятельствах.

Как передает Reuters, Соединенное Королевство и Евросоюз практически достигли договоренности о Brexit и могут заключить соглашение в ближайшие 24-48 часов, сказал 13 ноября де-факто заместитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

“Пока мы его (соглашения) не достигли. “Сейчас мы практически в шаге от него”, - сказал глава секретариата британского кабинета министров Дэвид Лидингтон.

Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, она должна получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Окончательный выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года.