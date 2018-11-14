В Бухарском вузе прокомментировали видео с избиением студентов
- Узбекистан, общество
- 11:19, 14 ноября 2018
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CA-NEWS (UZ) - На днях в сети появилось видео, где преподаватель раздает пощечины студентам из-за того, что те пришли на занятия без галстуков. Пользователи сообщили, что инцидент имел место в Бухарском инженерно-технологическом институте.
В вузе в свою очередь прокомментировали ситуацию с избиением студентов, сообщили местные СМИ.
Как сообщили представители вуза, "видео было снято около года назад. После инцидента проводилось разбирательство и преподавателя уволили".
Как сообщается, административное дело по данному факту не заводилось. Правоохранительные органы Узбекистана пока никак не прокомментировали этот случай.
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