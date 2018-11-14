В Казахстане проходит общенародный диктант на новом казахском алфавите

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане 14 ноября проходит общенародный диктант на казахском языке, основанном на латинской графике.

По данным Управления по развитию языков и архивному делу Астаны, в столице диктант пишут ученики, студенты, учителя, преподаватели высших и средних учебных заведений, дошкольных учреждений и школ, а также сотрудники культуры, спорта, медицины, коммунального хозяйства, энергетики и других сфер.

«В мероприятии принимают участие граждане, достигшие 15 лет. В общенародном диктанте от Астаны запланировано задействовать 50 тысяч человек. Написание диктанта проходит по всей республике одновременно», - сообщили в ведомстве.

Утвержденный текст диктанта (80-90 слов) будет распространен посредством аудиозаписей. Диктант проводится в специально подготовленных местах, его написание займет 30 минут.