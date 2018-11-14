Туркменистан снизил стоимость проекта газопровода ТАПИ до $7 млрд

CA-NEWS (TM) - Туркменистан понизил стоимость строительства газопровода Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ) до $7 млрд с $10 млрд, передает ТАСС.

Страна планирует привлечь азиатских, ближневосточных и европейских инвесторов, сообщил журналистам глава проекта Мухатмерат Аманов.

«$10 млрд это несколько больше, чем мы на самом деле планируем. Сейчас проект стоит $7 млрд. Оптимизационные процессы проведены», - сказал он, отвечая на вопрос модератора сессии о финансировании проекта. По словам Аманова, проект будет набирать мощность поэтапно, что также позволило оптимизировать расходы. «Первоначальный запуск будет обходиться нам в районе $5 млрд», - сказал он.

Аманов добавил, что компания - оператор ведет переговоры об инвестициях с некотоыми международными инвесторами. «Основной - это Азиатский банк развития, [он] помогает как технически, так и финансово. Исламский банк развития уже выделил $700 млн на строительство туркменского участка. Также европейские и турецкое кредитные агентства. Мы ожидаем, что соотношение привлеченного и собственного финансирования будет 70% на 30%», - заключил он.

По словам Аманова, FID проекта (Final investment decision) планируется принять в первой половине 2019 года. «Проект будет запускаться поэтапно, первый газ мы планируем запускать в Афганистане, через 24 месяца уже в Пакистан», - заключил он.

Отвечая на вопрос о безопасности реализации проекта на территории Афганистана, Аманов отметил, что на его территории были проведены предпроектные изыскания, в которых были задействованы 1,5 тыс. человек. «За это время произошел только один инцидент, связанный с безопасностью. Проблем с безопасностью у них нет», - сказал глава проекта.

ТАПИ - это проект магистрального газопровода (МГП), по которому Туркменистан будет осуществлять поставки газа в Пакистан, Афганистан и Индию. Он будет проходить по территории этих четырех государств: от газового месторождения Галкыныш на юге Туркменистана через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии, рядом с индийско-пакистанской границей.

Ориентировочная протяженность газопровода составит 1814 км (по Туркменистану - 214 км, по Афганистану - 774 км, по Пакистану - 826 км). Пропускная мощность - 33 млрд куб. м газа в год (более 90 млн куб. м в сутки).

Оператором выступает компания TAPI Pipeline, 85% акций которой владеет туркменский государственный концерн (ГК) "Туркменгаз", по 5% - индийская компания Gail, пакистанская Inter State Gas Systems (ISGS) и афганская Afghan Gas Enterprise (AGE).

Общая стоимость проекта оценивается в $10 млрд. Ввод МГП в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года - начало 2020 года. Прогнозируемый срок эксплуатации - 30 лет.

Прокладочные работы на туркменском участке газопровода начались в декабре 2015 года в Марыйском велаяте. Строительство афганского участка связано с серьезными рисками в связи с активностью боевиков движения "Талибан" и других экстремистских группировок.