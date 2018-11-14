CNN через суд требует вернуть в Белый дом журналиста, вступившего в перепалку с Трампом

CA-NEWS (CA) - Телекомпания Си-эн-эн (CNN) подала в суд на президента США Дональда Трампа и нескольких сотрудников Белого дома. Компания требует вернуть аккредитацию корреспонденту, который вступил в перепалку с Трампом. В Белом доме репортера по-прежнему обвиняют в нарушении порядка на пресс-конференции, передает Би-Би-Си.

Иск компания подала в окружной суд Вашингтона. Истцами выступают Си-эн-эн и главный корреспондент канала в президентском пуле Джим Акоста. Его Белый дом на прошлой неделе лишил аккредитации за перебранку с Трампом и отказ отдавать микрофон по требованию президента.

Ответчиками по иску канал попросил привлечь Трампа и еще пять человек, а именно главу аппарата Белого дома Джона Келли и его заместителя Уильяма Шайна, а также пресс-секретаря президента Сару Сандерс.

Кроме того, среди ответчиков указаны директор Секретной службы Рэндольф Аллес и агент Джон Доу. Последний лично забрал у Акосты пропуск в Белый дом.

Что случилось с Акостой

На пресс-конференции Трампа в Белом доме 7 ноября после промежуточных выборов в США Акоста попытался спросить Трампа о караване мигрантов и расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Акоста несколько раз поинтересовался, почему Трамп раздувает страхи по поводу каравана мигрантов из Гондураса, который направляется в сторону южной американской границы. Трамп перед промежуточными выборами даже отправил туда армию, хотя караван до границы США еще не дошел.

Президент вступил в перепалку с журналистом, а затем потребовал, чтобы тот отдал микрофон. Акоста отказался сесть на место и продолжил задавать вопросы. Он поинтересовался, беспокоят ли Трампа результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Одновременно сотрудница-стажерка попыталась забрать у Акосты микрофон, но тот его не отдал.

Трамп назвал "русское расследование" фальшивкой, Акосту ужасным человеком, а Си-эн-эн - врагами народа.

На следующий день Белый дом лишил Акосту аккредитации за то, что он вел себя неподобающим образом на пресс-конференции и "распускал руки в отношении женщины" - стажерки, пытавшейся забрать микрофон. Без аккредитации Акоста не может ни проходить в Белый дом, ни освещать мероприятия с участием президента.

Си-эн-эн в иске отмечает, что Акоста не прикасался к стажерке и приводит в подтверждение слова присутствовавших на пресс-конференции журналистов. Например, Джефф Мейсон из Рейтер утверждает, что Акоста не трогал сотрудницу, а Чак Росс из издания Daily Caller сказал, что глупо даже предполагать, что такое произошло.

Телеканал также заявил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала в "Твиттере" намеренно отредактированное видео, где Акоста не отдает микрофон. Видеоролик ускорен, кроме того, момент, где журналист говорит стажерке "простите", в него не попал, обратил внимание Си-эн-эн.

Что ответил Белый дом

В Белом доме заявили, что в курсе иска и пообещали защищать свою позицию. "У Си-эн-эн почти 50 аккредитованных корреспондентов, и господин Акоста не более и не менее особенный, чем какое-либо медиа или корреспондент, при всем уважении к первой поправке", - заявили в пресс-службе.

В заявлении подчеркивается, что Акоста "физически отказывался отдать микрофон стажерке", чтобы дать возможность задать вопросы другим журналистам. Также в Белом доме считают, что журналист задал два вопроса и на оба получил ответы.

"Это не первый случай, когда данный репортер ненадлежащим образом отказывается уступить другим журналистам", - отметили в Белом доме.

В пресс-службе также отметили, что когда журналист так себя ведет, проводить честную пресс-конференцию и соблюдать порядок становится невозможно.

Трамп постоянно критикует Си-эн-эн, называя канал лживым. В частности, на пресс-конференции 7 ноября он посоветовал Акосте "управлять Си-эн-эн, пока сам президент управляет страной".

"Если бы вы лучше работали, у вас и рейтинги были бы лучше", - добавил Трамп.