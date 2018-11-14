«Я мог только надеяться что кто-то купит мои комиксы, чтобы платить за жилье», - интервью Стэна Ли о Marvel

CA-NEWS (CA) - Стэн Ли - человек, который придумал таких персонажей комиксов как Человек-паук и Халк, а также был создателем вселенной Marvel. 12 ноября он скончался в Калифорнии в возрасте 95 лет.

Первый комикс Ли опубликовали в 1941 году, но успех пришел к нему только через 20 лет, с первым изданием "Фантастической четверки". Сегодня фильмы Marvel собирают в прокате миллиарды долларов.

В память о Стэне Ли Би-би-си публикует фрагмент его интервью.