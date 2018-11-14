В Таджикистане первый агрегат Рогунской ГЭС готов к пуску. Его запустят 16 ноября

CA-NEWS (TJ) - Объем воды, накопленный в строящейся плотине Рогунской ГЭС, достаточен для пуска первой очереди гидростанции, сообщил корреспонденту «Авеста» ведущий инженер ОАО «Рогунская ГЭС» Саидшо Охунов.

По словам С.Охунова, высота плотины Рогунской ГЭС, к настоящему времени достигла более 75 метров. Объем воды в водохранилище составляет 214 млн. кубометров.

«Данный объем воды достаточен для пуска первого агрегата ГЭС, а работы по сдаче в эксплуатацию второй очереди гидростанции осуществляются согласно графику, и, выполнены на 50%», – сообщил ведущий инженер.

По данным Саидшо Охунова, на объекте, кроме итальянской компании «Салини Импреджило», которая строит плотину ГЭС, работают свыше 70 компаний-субподрядчиков.

«Всего в строительстве Рогунской гидроэлектростанции задействовано более 20 тыс. человек, и строительные работы осуществляются согласно утвержденному графику», – подчеркнул инженер.

По словам С.Охунова, с 2008 года до настоящего времени на реализацию проекта строительства Рогунской ГЭС потрачено порядка 12 млрд. сомоним (более $1,2 млрд).

«Проектная высота плотины ГЭС составляет 335 метров, а уровень воды будет достигать отметки 305 метров», – добавил он.

Саидшо Охунов заявил, что государственная комиссия должная принять объект в 2033 году, то есть после полной сдачи в эксплуатацию ГЭС.

Напомним, 16 ноября текущего года на Рогунской ГЭС состоится торжественный пуск первого агрегата гидроэлектростанции.

На церемонию приглашены представители стран-участниц регионального проекта CASA-1000, различных международных организаций, партнеры Таджикистана по развитию.