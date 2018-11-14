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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сколько казахстанцы отдохнут в декабре и на Новый год?

CA-NEWS (KZ) - В Министерстве труда и социальной защиты Казахстана рассказали, сколько выходных будет в декабре и на Новый год.

По данным ведомства, День первого президента РК, отмечаемый в стране 1 декабря, выпадает на субботу, поэтому понедельник 3 декабря будет выходным днем. Следовательно, вначале месяца население отдохнет 3 дня.

День независимости Казахстана – 16 декабря – выпадает на воскресенье. В связи с чем отдых продлится с 15 по 18 декабря.

На Новый год казахстанцы отдохнут с 30 декабря по 2 января. Рабочий день 31 декабря переносится на субботу, 29 декабря.

7 января – православное Рождество – также будет выходным днем.

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