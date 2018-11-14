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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Британскому принцу Чарльзу исполнилось 70 лет, он самый пожилой наследник престола в Европе

CA-NEWS (CA) - Британскому принцу Чарльзу 14 ноября исполнилось 70 лет, он является самым пожилым наследником престола в Европе, ожидающий своей очереди на трон более полувека. Его матери, нынешней правящей королеве Великобритании — 92 года.

13 ноября в Лондоне состоялось вечернее комедийное мероприятие We Are Most Amused and Amazed, которое было посвящено специальному гостю — принцу Чарльзу, которому завтра исполняется 70 лет. Главные звезды шоу-бизнеса и киноиндустрии поздравили герцога Уэльского с наступающим днем рождения, исполнив в честь него музыкальные композиции, а также комедийные выступления в жанре стендап, передает журнал ELLE.

В сеть попали видео и фото со званого мероприятия, главными гостями которого стали певица Кайли Миноуг, комедийный актер Роуэн Аткинсон, а также звезды сериала «Аббатство Даунтон».

Также официальные фото принца Чарльза в кругу семьи опубликовано в Twitter. Как сообщается, они были выпущены в честь 70-летия сына Елизаветы II.



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