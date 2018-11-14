Как на Уолл-стрит. Назарбаев запустил торги на бирже Международного финансового центра «Астана»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 14 ноября запустил торги на бирже Международного финансового центра «Астана».

По его словам, символично, что запуск торгов проходит в преддверии празднования 25-летнего юбилея национальной валюты – тенге.

«Раньше по телевидению мы видели бегущие строки с Уолл-стрит, теперь в Казахстан это тоже пришло, и мы будем наблюдать за этим. Я объявляю первые торги на бирже МФЦА открытыми. Поздравляю всех с этим знаменательным событием», - сказал глава государства на церемонии.

Он отметил, что сегодня национальная компания «Казатомпром», на долю которой приходится порядка 20% мирового рынка урана, впервые осуществила свой выход на IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц).

«В дальнейшем мы планируем выставить на продажу активы «Казахтелекома», «Эйр Астаны», «КазМунайГаза» и других национальных компаний. МФЦА должен стать катализатором привлечения иностранного капитала и вывести фондовый рынок на новый уровень развития», - добавил Н.Назарбаев.

В свою очередь управляющий центра Кайрат Келимбетов сообщил, что в МФЦА зарегистрированы 88 компаний. До конца 2020 года их количество планируется увеличить до 500.