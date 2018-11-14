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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР выделит Туркменистану $500 млн для экспорта электроэнергии в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан
Предыстория: В строительство электролинии из Туркменистана в Афганистан и Пакистан инвестируют $1,6 млрд

CA-NEWS (TM) - Совет директоров Азиатского банка развития утвердил кредит в размере $500 млн для поддержки транспортной сети Туркменистана, повышения надежности энергоснабжения страны и увеличения экспорта электроэнергии в соседние страны.

Как сообщают в АБР, проект призван охватить четыре из пяти регионов страны, помочь создать надежную национальную сеть, повысить потенциал республики по торговле электроэнергией с Казахстаном, Кыргызстаном, Пакистаном, Таджикистаном и Узбекистаном, а также увеличить объем текущего экспорта электроэнергии в Афганистан.

«У Туркменистана нет электроэнергии для экспорта в соседние страны, что может помочь продвинуть его экономический рост и перспективы развития. Однако он богат на углеводороды, и это имеет решающее значение для решения энергетической безопасности региона и связанной с ним энергетической бедности в таких странах, как Афганистан», - сказал директор Департамента АБР по Центральной и Западной Азии Ашок Бхаргава.

Кредит будет направлен в строительство около 1100 км новых линий электропередач 110 кВ , 220 кВ и 500 кВ в различных районах Туркменистана и расширение трех существующих подстанций. Также проект будет финансировать строительство новых подстанций, включая подстанции 500 кВ в Балканском и Дашогузском велаятах, а также подстанции 220 кВ в Ахале, на Балканах и Дашогузе.

Общая стоимость проекта, который планируется завершить к концу 2023 года, составит $675 млн, $175 млн вложит «Туркменэнерго».

Отмечается, что Туркменистан - наименее населенная страна в Центральной Азии (около 5,7 млн человек), является одной из самых богатых энергоресурсами стран мира. Страна заняимает 12 место по производству природного газа в мире и 10 – по производству нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что касается запасов природного газа, то страна занимает четвертое место после России, Ирана и Катара.

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