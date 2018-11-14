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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Греческие пограничники избили и раздели группу нелегальных мигрантов из Йемена и Палестины, а затем отправили в Турцию

CA-NEWS (CA) - Группа нелегальных мигрантов, в основном из Йемена и Палестины, подверглась жестокому обращению со стороны греческих пограничников, которые их избили, ограбили, раздели и отправили в Турцию, сообщает Yenisafak.

Затем в пограничном городе Узункепру провинции Эдирне местные жители принесли ем одежду и теплые напитики. Они и рассказали, что на их спинах и по всему телу были шрамы и следы от ударов.

Глава деревни сообщил, что мигрантов забрали жандармы Турции, после того как были осведомлены об этом инциденте.

Группа мигрантов незаконно пересекла границу Турции с греческих территорий, что является общим маршрутом для нелегалов, бежавших из неблагополучных регионов на Ближнем Востоке.

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