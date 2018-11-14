В Узбекистане на допросе скончался директор столичного рынка

CA-NEWS (UZ) - В «Таштюрьме» во время допроса скончался один из руководителей столичного рынка "Чилонзор" Дилшод Абдуллаев, сообщили местные СМИ, ссылаясь на родственников погибшего.

Предполагается, что мужчина умер 12 ноября текущего года. 43-летний Дилшод Абдуллаев занимал должность главы одного из отделов рынка «Чилонзор буюм савдо комплекси» АЖ и в течении 97 дней содержался в «Таштюрьме». Он был задержан по обвинению в растрате.

Как сообщили Kun.uz в Генеральной прокуратуре, Д.Абдуллаев совершил суицид. В настоящее время ведомством проводится проверка по факту суицида Д.Абдуллаева в здании следственного изолятора Главного управления исполнения наказания МВД.

Абдуллаев был привлечен в качестве обвиняемого по расследуемому Генеральной прокуратурой уголовному делу в отношении должностных лиц АО «Чилонзор буюм савдо комплекси» по нескольким статьям. В целом, выявлено 53 фактов хищения, мошенничества, дачи и получения взятки на общую сумму $1,2 млн и 1,3 млрд сумов (более $158,5 тыс).

На сегодняшний день следствием доказано 20 фактов совершения преступлений.

«Никаких недозволенных методов в отношении Д.Абдуллаева не применялось. Интересы Д.Абдуллаева на следствии защищали адвокаты, нанятые со стороны родственников обвиняемого. В ходе следствия было замечено неадекватное поведение Д.Абдуллаева, в связи с чем была назначена судебно-психиатрическая экспертиза для установления его вменяемости и психического состояния. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы Д.Абдуллаев не страдает психическим заболеванием и на учете не состоит», - говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре сообщили, что в ходе следствия Д.Абдуллаеву было разъяснено, что в случае возмещения нанесенного ущерба, мера пресечения в отношении его будет изменена на меру, не связанную с ограничением свободы.

Пока нет никаких официальных данных по поводу смерти Абдуллаева нет.