Сагинтаев прибыл в Жамбылскую область

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев с рабочей поездкой прибыл в Жамбылскую область.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, он осмотрел молокоперерабатывающее предприятие ТОО «Кокжиек-2030», где ознакомился с развитием агропромышленного комплекса и ходом наращивания объема сельхозпереработки. На сегодняшний день предприятие производит более 40 видов молочной продукции. С начала года произведено 200 тонн сливочного масла, 500 тонн сухого молока и других молочных продуктов. По словам руководителя А.Бегимбетова, в текущем году в рамках модернизации предприятия было закуплено и запущено оборудование итальянской компании FRAU Impianti. Это позволило нарастить мощность завода до 25 тыс. тонн молока в год.

Заместитель акима Жамбылской области М.Шукеев, в свою очередь, доложил, что за январь-сентябрь валовый выпуск продукции сельского хозяйства в регионе составил 190,5 млрд тенге, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 4,2%. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за прошлый год увеличились на 63,9% и составили 19,3 млрд тенге, в том числе инвестиции в производство продуктов питания увеличились на 26,5% и составили 5 млрд тенге.

В Таразе Б.Сагинтаев посетил новый 15 микрорайон, где до конца года планируется завершить строительство 10 домов (800 квартир). Реализация жилья будет производиться по программе «7–20–25». Кроме того, в жилом массиве частные застройщики строят 205 типовых индивидуальных жилых дома, которые также будут завершены к новому году.