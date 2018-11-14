Около 6,9% населения Монголии страдает сахарным диабетом

CA-NEWS (MNG) - В Монголии в настоящее время около 6,9% из 3 млн населения Монголии страдает сахарным диабетом. Об этом Xinhua сообщил научный сотрудник отдела диетологии Национального центра общественного здравоохранения Пурэвдоржийн Мунхцэцэг по случаю Всемирного дня борьбы с диабетом, отмечаемого 14 ноября.

«В Монголии ежегодно у 2400 человек выявляют сахарный диабет, из них 10 процентов умирают от осложнений этой болезни», - отмечает научный сотрудник.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти.

Сахарный диабет характеризуется устойчивым повышением уровня глюкозы в крови, может возникнуть в любом возрасте и продолжается всю жизнь.