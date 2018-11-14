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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан может заключить мировое соглашение с «Газпромом» по ценам на газ
Предыстория: «Газпром» подтвердил планы возобновить закупку туркменского газа с января 2019 года

CA-NEWS (TM) - Туркменистан не исключает заключения мирового соглашения с «Газпромом» по судебному разбирательству о ценах на газ, сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента РТ по нефти и газу Ягшигельди Какаев.

«Думаю, что будет мировое соглашение», - сказал он журналистам.

«Газпром» с 2009 года закупал у Туркменистана 10-11 млрд куб. м газа в год. В 2016 году контракт был разорван из-за того, что республика отказывалась снизить цену на газ, тогда как на европейском рынке газ подешевел.

«Газпром» обратился в Стокгольмский суд, потребовав пересмотра цены на закупаемый газ и возврата переплаты. Позднее арбитражное разбирательство было приостановлено до 31 декабря 2018 года, за это время стороны рассчитывали договориться о дальнейшем сотрудничестве.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания рассчитывает возобновить закупки природного газа в Туркмении в январе 2019 года.

Однако Я.Какаев затруднился назвать сроки начала переговоров с «Газпромом» о возобновлении поставок.

«До конца года у нас время есть, еще можем договориться. Объемы поставок также предстоит обсудить. Сразу с большого объема не начнешь, поэтому будем договариваться. Понимание есть, что надо возобновить поставки», - отметил он.

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