Около 2 тыс. человек эвакуированы из школы в Астане из-за сообщения о бомбе

CA-NEWS (KZ) - Более 1800 человек были эвакуированы из школы №22 Астаны из-за сообщения о бомбе.

По данным Департамента полиции города, 14 ноября примерно в 8:00 на канал 102 поступило сообщение от директора учебного заведения о том, что в школу поступил звонок от неизвестного, который рассказал о взрыве в здании школы в 11:00.

Прибывшие на место полицейские оцепили прилегающую территорию. Находящиеся в здании школьники, педагоги и персонал школы были эвакуированы. Их общее количество составило более 1800 человек.

Проверка здания была завершена в 10:05. Так как опасные и запрещенные предметы не были обнаружены, с объекта было снято оцепление.

«В ходе оперативно-розыскных мер установлен и задержан несовершеннолетний. 15-летний ученик пояснил, что позвонил и сообщил о взрыве школы из хулиганских побуждений», – сообщили в ДП.

В настоящее время по факту ложного сообщения об акте терроризма проводится досудебное расследование.

Отмечается, что санкция статьи 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предполагает до 6 лет лишения свободы. За такие преступления как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, хулиганство, кража, грабеж, разбой, вымогательство, акт терроризма, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, ответственность несовершеннолетних предусмотрена с 14 лет.