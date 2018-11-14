Стоимость запуска ракеты «Союз-5» с российско-казахстанского комплекса «Байтерек» составит $60 млн

CA-NEWS (KZ) - Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал презентацию создания нового экологически безопасного космического ракетного комплекса «Байтерек» - проекта совместного использования Россией и Казахстаном космодрома «Байконур» для начала коммерческой эксплуатации ракеты «Союз-5» и испытаний нового пилотируемого корабля.

Отмечается, что при создании нового комплекса «Байтерек» будет максимально задействована существующая инфраструктура космодрома «Байконур», в том числе кислородно-азотный завод, заправочные станции, измерительные средства, аэропорты «Крайний» и «Юбилейный»

По его данным, начало летных испытаний запланировано на 2022 год. Прогнозируемая стоимость запуска новой российской ракеты «Союз-5» составляет $60 млн. В течение 40 лет планируется провести 240 пусков этой ракеты с общим бюджетом $14,4 млрд.

«Прогнозируемая стоимость пуска $60 млн сопоставима со стоимостью пусков прямых конкурентов. Таким образом, реализация проекта «Байтерек» позволит создать коммерческий перспективный космический ракетный комплекс», - говорится в видео.