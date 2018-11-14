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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Иран казнил двух человек, осужденных за экономические преступления, одного из них СМИ называют «султаном монет»

CA-NEWS (CA) - Переживающий экономический кризис и новые американские санкции Иран казнил 14 ноября двух человек, обвиненных в совершении экономических преступлений, передает Reuters.

Один из казненных - Вахид Мазлумин, которого СМИ назвали «султаном монет», был трейдером, которого обвинили в манипуляциях на валютном рынке, согласно сайту новостей судебной системы Ирана Mizan.

При задержании у Мазлумина были найдены две тонны золотых монет, сообщило новостное агентство ISNA.

Второй казненный помогал Мазлумину и участвовал в продаже золотых монет, сообщил Mizan.

Оба были признаны виновными в «распространении коррупции на земле» - преступлении, караемом смертной казнью, согласно исламскому законодательству Ирана.

Специальные суды, занимающиеся преступлениями в финансовой сфере, были созданы в августе с одобрения верховного лидера страны Али Хаменеи.

За это время суды вынесли по меньшей мере семь смертных приговоров, и некоторые из этих судебных процессов транслировались в прямом эфире.

Иранская валюта потеряла примерно 70 процентов своей стоимости в 2018 году из-за угрозы возобновления санкционного режима США, при этом население страны, стремясь защитить свои сбережения, стало скупать доллары и золотые монеты на теневом рынке.

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