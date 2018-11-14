В Таджикистане подорожала импортная мука

CA-NEWS (TJ) - Таджикистане увеличились цены на импортную муку. В конце прошлой недели цена на мешок 50-килограммовой муки первого сорта казахстанского производства выросла на 10 сомони ($1,07), сообщает Авеста.



Если в начале прошлой недели мешок муки первого сорта казахстанского производства стоил 175 сомони ($18,65), то теперь он стоит 185 сомони ($19,6 по официальному курсу Национального банка). Стоимость мешка муки второго сорта составляет 165 сомони ($17).

В начале текущего года мешок 50-килограммовой муки казахстанского производства первого сорта стоил 160-165 сомони.

В середине лета текущего года правительство Таджикистана приняло постановление «О перечне социально значимых товаров и продукции первой необходимости, цены на которые подлежат государственному регулированию».

В данный перечень вошли 16 наименований товаров и продуктов первой необходимости, в том числе и мука.

Как отмечалось, данное решение было принято с целью защиты социальных интересов населения. Меры по нему будут приниматься только в случае необоснованного повышения цен на потребительском рынке на 20%.

Постановление распространяется не только на товары отечественного производства, но и на импортную продукцию.