В Таджикистане подорожала импортная мука

- Таджикистан, общество
- 15:27, 14 ноября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Таджикистане увеличились цены на импортную муку. В конце прошлой недели цена на мешок 50-килограммовой муки первого сорта казахстанского производства выросла на 10 сомони ($1,07), сообщает Авеста.
Если в начале прошлой недели мешок муки первого сорта казахстанского производства стоил 175 сомони ($18,65), то теперь он стоит 185 сомони ($19,6 по официальному курсу Национального банка). Стоимость мешка муки второго сорта составляет 165 сомони ($17).
В начале текущего года мешок 50-килограммовой муки казахстанского производства первого сорта стоил 160-165 сомони.
В середине лета текущего года правительство Таджикистана приняло постановление «О перечне социально значимых товаров и продукции первой необходимости, цены на которые подлежат государственному регулированию».
В данный перечень вошли 16 наименований товаров и продуктов первой необходимости, в том числе и мука.
Как отмечалось, данное решение было принято с целью защиты социальных интересов населения. Меры по нему будут приниматься только в случае необоснованного повышения цен на потребительском рынке на 20%.
Постановление распространяется не только на товары отечественного производства, но и на импортную продукцию.