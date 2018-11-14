В Таджикистане строителям Рогунской ГЭС вручили государственные награды

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 ноября в Касри миллат (Дворец нации) в честь предстоящего пуска первого агрегата Рогунской ГЭС вручил государственные награды более 100 специалистам, внесшим вклад в развитие различных отраслей, сообщает пресс-служба главы государства.

В начале мероприятия президент Эмомали Рахмон поздравил всех присутствующих с предстоящим событием – пуском первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.

На церемонии вручения государственных наград присутствовали строители Рогуна – от простого рабочего, экскаваторщика, водителя, сварщика, электрика, инженера, до руководителя строительных компаний.

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Указом главы государства «О награждении строителей Рогунской ГЭС» за большие производственные достижения и достойный вклад строители Рогуна были награждены орденами «Шараф 2-й степени», медалями «За заслуги» и «Грамотами» Республики Таджикистан.

Так, орденом «Шараф 2-й степени» награждены два человека, 53 строитетелй Рогунской ГЭС награждены медалями «За заслуги» и 48 человек – «Грамотами Республики Таджикистан»

Президент отметил, что полная сдача в эксплуатацию Рогунской ГЭС является основным путем для достижения Таджикистаном полной энергетической независимости, а также важнейшим инструментом развития национальной экономики, увеличения экспортного потенциала страны, и главное – обеспечивающим достойную жизнь жителям республики.

Напомним, 16 ноября текущего года на Рогунской ГЭС состоится пуск первого агрегата гидроэлектростанции.