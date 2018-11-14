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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Авиакомпанию «Узбекистон хаво йуллари» предлагают разделить на несколько компаний

CA-NEWS (UZ) - Государственный комитет по развитию туризма предлагает реструктурировать НАК «Узбекистон хаво йуллари», следует из проекта Концепции развития туризма до 2025 года.

Авиаперевозчика предлагают разделить на несколько конкурирующих компаний, отделяющих авиацию, управление аэропортами и регулирующий орган авиации, сообщает Kun.uz.

Конкурентоспособность национальной авиакомпании планируют повысить в том числе, посредством улучшения сервиса, качества и количества мультимедийных услуг на различных языках на борту, более гибкой ценовой политики, расширение использования онлайн услуг по бронированию и выкупу авиабилетов.

Документ также предусматривает увеличение числа зарубежных авиакомпаний, совершающих регулярны рейсы в/из регионов страны путем внедрения на территории некоторых международных аэропортов республики режима «Открытое небо» с привлечением авиакомпаний-лоукостеров.

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