Назарбаев посетил центр роботизированной хирургии

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 14 ноября посетил Казахстанский международный референсный и обучающий центр роботизированной хирургии в Астане

Как сообщает пресс-служба Акорды, основной задачей центра является создание, развитие и внедрение роботизированной хирургии в области практической медицины.

Отмечая важность применения инновационных решений в медицинской сфере, глава государства подчеркнул уникальность операций, проводимых в центре роботизированной хирургии, для всего региона.

«Данное большое начинание направлено на благо нашего народа. Внедрение роботизации в медицине способствует повышению квалификации специалистов. Открытие подобного центра является важнейшим событием для отечественного здравоохранения. Это позволит спасти многие человеческие жизни», - сказал он.

Президент также побеседовал с пациентами и ознакомился с деятельностью центра.