Законсервированная в годы перестройки железная дорога из Омска в Северный Казахстан будет восстановлена

CA-NEWS (KZ) - Российский бизнесмен Талгат Куттугожинов намерен восстановить железную дорогу из Омска в Северный Казахстан, сообщает телеканал «Астана».

По его словам, участок «Русская Поляна – Кзылту» в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области законсервировали в годы перестройки. Сейчас часть среднесибирской магистрали полностью разобрана. О восстановлении сообщения соседи договаривались несколько лет.

«Для строительства 100 километров дороги нужно 18 млрд тенге», – сказал Куттугожинов.

По его прогнозам, железнодорожное сообщение позволит ежегодно отгружать до 6 млн тонн различных грузов. Помимо этого, инвесторы хотят перезапустить прямой поезд «Омск – Боровое», что в 1,5 раза сократит маршрут из России до казахстанского курорта и позволит привлечь больше туристов.

«Хотим пустить поезда два раза в неделю. Сейчас идет согласование с «Казахстан темир жолы» и РЖД. Готовятся документы, ведется предпроектная работа. Если все будет хорошо, надеемся, что через два года мы эту дорогу восстановим», – рассказал бизнесмен.

Отмечается, что 40 км пути приходится на российскую часть территории, остальные - на казахстанскую.