Генпрокуратура Украины не рассматривает вопрос экстрадиции таджика, являющегося одним из опасных боевиков ИГ

CA-NEWS (TJ) - В настоящее время о возможной экстрадиции уроженца Таджикистана Муродали Халимова на родину речи не идет. Об этом Радио Озоди 14 ноября сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

37 летний житель кишлака Шайнаки Чанор района Рудаки Муродали Халимов, более известный как «Босс», два года назад был задержан по запросу Интерпола в Киеве по прилету из Турции. На родине Муродали Халимова считают одним из особо опасных боевиков террористической огранизации «Исламское государство» (ИГ) и обвиняют его в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном религиозном течении «Салафия».

«В настоящее время решение о возможной экстрадиции гражданини Таджикистана Муродали Халимова не принято», - говорится в письменном ответе Генпрокуратуры Украины на вопрос Радио Озоди о судьбе таджикистанца. В письме, которое получило Радио Озоди в среду, также говорится, что у Киева нет сведений о совершенных Халимовым преступлений на территории Украины.

Ранее спецслужбы Таджикистана заявили, что Украина выпустила на волю опасного боевика ИГ. «Недавно стало известно, что власти Украины отпустили «Босса». В настоящее время Халимов, по нашим сведениям, находится на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики», сообщил Радио Озоди источник в спецслужбах Таджикистана.

По информации таджикских властей, Муродали Халимов вместе с женой и тремя детьми в 2014 перебрался в Сирию. В эту страну выехала и семья 34-летнего Махмадсаида, брата Муродали Халимова. Вместе с ним в «джихад» отправились жена, трое детей, сестра Дилором с мужом, а также Гулшараф Саьдуллоева, 66-летняя мать Халимовых.

14 членов семьи Халимовых обвиняются в сотрудничеств с ИГ. Два года назад пресс-служба Генеральной прокуратуры Таджикистана сообщила, что «родные братья, жители кишлака Шайнаки Чанор района Рудаки, 26-летний Хушвахт Халимов (отец одного ребенка) и 42-летний Сайдулло Халимов (отец пятерых детей) судом столичного района Сомони за активную пропаганду идей группировки «Исламское государство», привлечении граждан в ряды этой организации приговорены к 17 и 15 годам соответственно. Отбывать наказание мужчину будут в колонии строгого наказания».

Осужденные также признаны виновными в финансировании поездок некоторых граждан в Сирию, отмечалось в сообщении Генпрокуратуры РТ.

Позже родной брат осужденных 45-летний Нурулло Халимов и его 19-летний сын были задержаны в Турции по дороге в Сирию. Они были экстрадированы в Таджикистан, где их осудили на 15 и 12 лет соответственно.

В настоящее время только двое из этой большой семьи находятся на свободе. Шариф Халимов, брат Муродали Халимова, ранее в беседе с нами заявил, что он с самого начала не разделял идею «джихада» в чужой стране и поэтому наотрез отказать покинуть Таджикистан.