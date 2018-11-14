РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане презентовали 3D видео о том, как будет выглядеть Душанбе через два года

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане презентовали архитектурную концепцию будущей застройки одной из улиц города Душанбе. Архитектурные работы планируют завершить к 30-летию независимости Таджикистана, в 2021 году.

Ранее сообщалось, что мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил создать в городе за три года более 17 тысяч рабочих мест. Согласно утвержденному плану, в 2018-2021 годах в Душанбе будут сданы в эксплуатацию свыше 4 тысяч объектов промышленности, торговли, быта, образования, здравоохранения, культуры, отдыха и спорта. В целом на них будут созданы свыше 17 тысяч новых рабочих мест.

print
  • Самые разрушительные в истории Калифорнии лесные пожары сняли из космоса
  • В Монголии обсуждают вопрос об освобождении от должности председателя парламента, мэра столицы и председателя фракции МНП
  • При бунте в худжандской колонии погибли около 50 заключенных
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×