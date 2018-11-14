В Таджикистане презентовали 3D видео о том, как будет выглядеть Душанбе через два года

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане презентовали архитектурную концепцию будущей застройки одной из улиц города Душанбе. Архитектурные работы планируют завершить к 30-летию независимости Таджикистана, в 2021 году.

Ранее сообщалось, что мэр Душанбе Рустам Эмомали поручил создать в городе за три года более 17 тысяч рабочих мест. Согласно утвержденному плану, в 2018-2021 годах в Душанбе будут сданы в эксплуатацию свыше 4 тысяч объектов промышленности, торговли, быта, образования, здравоохранения, культуры, отдыха и спорта. В целом на них будут созданы свыше 17 тысяч новых рабочих мест.