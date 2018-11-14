В Кокшетау построят ТЭЦ

CA-NEWS (KZ) - В Кокшетау построят теплоэлектроцентраль.

По данным акимата Акмолинской области, город остается единственным областным центром Казахстана, который не имеет устойчивого теплоснабжения и своей генерации электроэнергии. Учитывая социальную важность проекта, область искала партнеров, которые смогут применить в проекте инновационные технологии. Теперь решение проблемы энергообеспечения города приобрело реальные контуры.

К 2024 году в Кокшетау ТОО «Дан» построит ТЭЦ с тепловой мощностью 430 Гкал/ч и электрической мощностью 180 мВт. Выработка электричества позволит покрыть дефицит электрической мощности Кокшетау и Бурабайской курортной зоны, а также позволит значительно снизить стоимость электроэнергии для населения.

При проектировании ТЭЦ будут закладываться материалы местного производства, а также технологии и оборудование казахстанского производства, соответствующие мировым стандартам качества и безопасности. Дополнительно рассматривается вопрос о работе ТЭЦ не только на твердом топливе. В перспективе, с учетом дальнейшей модернизации, тепло и электричество будут вырабатываться и на газе.

При эксплуатации ТЭЦ рассматривается создание дополнительных проектов, как строительство тепличного комплекса и завода по изготовлению железобетонных изделий. Это повлечет за собою дополнительные рабочие места и увеличение налоговых поступлений в бюджет области. За 4 года осуществления проекта от 700 до 1000 человек будут временно трудоустроены на строительной площадке объекта, более 600 местных жителей получат постоянную работу.