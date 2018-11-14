РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Под Петербургом двое 5-летних братьев подверглись насилию со стороны мигранта из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В одном из поселков Гатчинского района Ленобласти два мальчика подверглись насилию со стороны уроженца Таджикистана. Мигрант задержан.

Как сообщили российские СМИ, от действий насильника пострадали два брата 2013 года рождения. О случившимся в полицию 13 ноября сообщила их мать. В тот же день подозреваемый был задержан.

Известно, что мужчине 24 года. В Петербург он приехал из Таджикистана. Официально нигде не работает. Сейчас он полностью изобличен в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении братьев. Дело признано раскрытым.

print
  • ГКНБ Таджикистана: Теракт у 201-ой российской военной базы не планировался
  • В Туркменистане должны появиться новые интересные предложения и услуги для туристов, - Бердымухамедов
  • В Улан-Баторе установят «солнечное дерево», что позволит жителям пользоваться Wi-Fi и заряжать мобильные устройства
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×