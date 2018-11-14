Под Петербургом двое 5-летних братьев подверглись насилию со стороны мигранта из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В одном из поселков Гатчинского района Ленобласти два мальчика подверглись насилию со стороны уроженца Таджикистана. Мигрант задержан.

Как сообщили российские СМИ, от действий насильника пострадали два брата 2013 года рождения. О случившимся в полицию 13 ноября сообщила их мать. В тот же день подозреваемый был задержан.

Известно, что мужчине 24 года. В Петербург он приехал из Таджикистана. Официально нигде не работает. Сейчас он полностью изобличен в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении братьев. Дело признано раскрытым.