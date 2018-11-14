Костанайская область будет развивать агропромышленный комплекс вместе с американской компанией

CA-NEWS (KZ) - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов встретился с представителями делегации из США.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, глава ведущего мирового поставщика говядины и свинины TysonFreshMeatInc Гарольд Дин Сандорски рассказал о планах сотрудничества с Костанаем.

«У нас работает 6 заводов по производству говядины, которые обрабатывают 28 тысяч голов в день и 180 тысяч голов в неделю. Свинину мы производим на 7 заводах и обрабатываем 16 тысяч голов в день. Что касается курицы, то наши объемы производства - 25 миллионов в неделю. Одна из наших главных ценностей - быть компанией, в которой люди хотят работать. Поэтому, если мы зайдем в ваш регион, то будем придерживаться той же политики. Обучим ваших людей нашим технологиям и сможем вместе прийти к хорошим результатам», - сказал глава делегации.

По его словам, одно из условий компании - в области должна развиваться ирригация и выращиваться кукуруза, потому что собственные комбикорма - основное подспорье работы.

В свою очередь аким области отметил, что все меры государственной поддержки будут оказаны и сотрудничество будет долгим и продуктивным.