Цены на нефть упали на 7% на фоне резкой перемены настроений на рынке

CA-NEWS (CA) - Цены на нефть 13 ноября упали на 7% на фоне резкой перемены настроений на рынке. Еще месяц назад трейдеры допускали возвращение к $100 за барр., а теперь речь идет о перепредложении нефти — цены опустились до $55–65, сообщает РБК.

Что случилось?

13 ноября, январские фьючерсы на нефть Brent подешевели на $4,65 (-6,6%) и закрылись на отметке $65,47 за барр., декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI упали на $4,24 (-7,1%) — до отметки $55,69 за барр.

Нефть Brent, международный эталон, обвалилась почти на 25% от максимума начала октября ($86,29) и официально вошла в «медвежий» цикл (bear market — падение на 20% относительно недавнего пика), если ориентироваться на цены закрытия торгов.

WTI подешевела 12-ю торговую сессию подряд — рекорд по продолжительности падения в днях за всю историю торговли этим инструментом с 1983 года. Американская нефть тоже находится в «медвежьей» фазе.

Еще месяц назад на рынке говорили о вероятном возвращении нефтяных котировок к $100 за барр. — такой сценарий виделся обоснованным в преддверии повторных жестких санкций против Ирана.

Что изменилось?

В начале ноября США полностью восстановили санкции против Ирана, снятые в 2015 году в результате международной ядерной сделки. Первоначально администрация Дональда Трампа заявляла, что цель — сократить нефтяной экспорт Ирана до нуля, но в итоге были сделаны исключения: восьми странам (Южная Корея, Япония, Индия и др.) разрешили покупать иранскую нефть еще в течение полугода.

В октябре ОПЕК и Международное энергетическое агентство предупредили, что мировой спрос на нефть вырастет меньше, чем прогнозировалось, на фоне признаков замедления глобального экономического роста.