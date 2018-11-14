В декабре скорость интернета в Узбекистане обещают увеличить в 10 раз

CA-NEWS (UZ) - С 1 декабря текущего года скорость интернета в Узбекистане увеличится в десять раз. Об этом УзА сообщили в АК «Узбектелеком».

«В настоящее время завершаются технические работы. В соглашениях с иностранными партнерами отмечено, что скорость Интернета вырастет в 10 раз», - рассказал один из сотрудников «Узбектелеком».

Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев во время совещания, посвященного развитию информационных технологий в стране, поручил ответственным лицам резко снизить цены на доступ в Интернет и увеличить скорость подключения минимум в четыре раза, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.

На совещании отмечалось, что средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в 10 раз выше, чем в Узбекистане.