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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Камеры на дорогах Алматы начнут измерять среднюю скорость транспорта по всему маршруту движения

CA-NEWS (KZ) - Камеры на дорогах Алматы будут мерить среднюю скорость по всему маршруту движения транспорта.

Это новшество, по данным Департамента полиции города, будет введено в действие с 1 декабря. Посты автоматизированной системы «Безопасность дорожного движения» после внесения некоторых технических корректировок начнут выявлять факты превышения скоростного режима не только вблизи постов, но и по всему маршруту движения.

«Превышение скорости является главной причиной ДТП. Согласно данным ВОЗ, снижение средней скорости движения на 1 км/ч дает сокращение аварий с травмами на 3%. Эффективность используемых сегодня систем фиксации скорости ограничена конкретными местами установки видео-постов, и очевидным является тот факт, что большинство владельцев транспортных средств просто притормаживают непосредственно перед местами контроля, нарушая при этом скоростные ограничения сразу после выхода из зоны обзора видеокамеры. В этой связи, вполне оправданным представляется метод фиксации средней скорости по всему маршруту движения, так как он вынуждает водителя соблюдать ограничение на всем контролируемом участке», - сообщила официальный представитель ведомства Салтанат Азирбек.

Внедрение системы окажет действенный эффект на повышение водительской дисциплины и соблюдение установленного скоростного режима, что приведет к сокращению ДТП, надеется ДП.

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