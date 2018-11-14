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  14 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На востоке Узбекистана хотят создать аналог «Золотого кольца»

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан планирует создать аналог российского «Золотого кольца» в Ферганской долине с целью развития туризма в стране.

Проект был предложен Госкомтуризмом республики и включен в концепцию развития туризма на 2019-2025 годы, уточняет РИА Новости.

«Разработка концепции развития туристского потенциала Ферганской долины по принципу «Золотое кольцо», - сказано в тексте документа.

Уточняется, что проект туристического развития Ферганской долины будет подготовлен к декабрю 2019 года. При этом республика хочет привлечь специалистов и финансовые средства из-за рубежа, в том числе из России.

Предполагается, что Ферганская долина будет связана с Ташкентом сетью транспортных маршрутов. В рамках проекта также построят кемпинги, мотели, а также другие объекты дорожной и природной инфраструктуры. Кроме того, будут реконструированы объекты туризма Узбекистана.

Отметим, что раньше по территории Ферганской долины проходил Великий Шелковый путь. Кроме того, в этой местности располагаются различные исламские и буддийские памятники.

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