Министр обороны Израиля уходит в отставку из-за перемирия с ХАМАС
- Азия и мир, общество
- 17:48, 14 ноября 2018
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|Предыстория: Израиль и сектор Газа пришли к перемирию, их ракетные удары стали рекордными по интенсивности за последние четыре года
CA-NEWS (CA) - Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил об уходе в отставку из-за несогласия с перемирием в секторе Газа, сообщает Би-Би-Си.
«То, что случилось вчера - перемирие и начало переговоров с ХАМАС - это капитуляция перед террором», - заявил Либерман на пресс-конференции.
«Сейчас мы как государство покупаем кратковременный покой, и платой за это будет долгосрочный вред национальной безопасности», - подчеркнул уходящий министр.
Накануне израильские власти объвили о перемирии с палестинскими боевиками после двухдневного обмена ракетными ударами.
Либерман занял пост министра обороны Израиля в 2016 году. В двух предыдущих правительствах премьер-министра Беньямина Нетаньяху он возглавлял МИД страны.
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